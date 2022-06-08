«Известия» узнали об идее повышать тариф за ремонт без сбора жильцов

Проводить собрание собственников не потребуется, если повышение тарифов за ремонт домов без их решения будет прописано в договоре с управляющей компанией, пояснили в Минстрое

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Минстрой изучит возможность законодательных изменений, согласно которым тариф за содержание и ремонт домов можно будет повышать без согласования с собственниками. Об этом говорится в ответе ведомства на инициативу Торгово-промышленной палаты (ТПП) как меру поддержки отрасли ЖКХ в изменившихся экономических условиях, пишут «Известия».

В Минстрое подчеркнули, что если повышение платы за управление и содержание многоквартирных домов без решения собственников будет прописано в договоре с управляющей компанией, то собрания не потребуется.

Глава комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков пояснил, что сейчас тариф за содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники на общих собраниях. В том случае, если они этого не делают, то функции переходят к муниципалитету.

Нередко собственники не устанавливают экономически обоснованный размер платы и могут не менять его 10 лет, в то время как невозможно обслуживать дом без соразмерного увеличения стоимости услуг, подчеркнула член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

Ситуация осложняется тем, что собрать необходимое число собственников, чьих голосов будет достаточно для принятия решения, сложно, отметила глава комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

По словам Широкова, изменения, предложенные ТПП, необходимо внести в Жилищный кодекс России, а также нужно определить параметры, по которым организации будут вносить новый пункт в свои договоры с собственниками квартир. Он предложил сделать индексацию ежегодной — на размер инфляции.

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Булгакова подчеркнула, что увеличение платы не должно превышать инфляцию за определенный период.

Киракосян отметила, что теоретически управляющая компания сегодня может повысить тариф за содержание домов и без изменения законодательства, если это прописано в соглашении с собственниками. Однако многое зависит от точности формулировок в договоре.