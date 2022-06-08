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Путин выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Иране
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему иранскому коллеге Эбрахиму Раиси в связи с крушением поезда. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни», — говорится в сообщении.
Авария на железной дороге произошла на востоке страны в городе Тебес провинции Южный Хорасан. Поезд следовал из Машхада в Йезд. В результате аварии, по разным данным, погибли от 13 до 17 человек, еще до 50 человек пострадали.
По данным издания Tasnim, поезд столкнулся на железнодорожном пути с экскаватором, в результате чего с рельсов сошли четыре вагона.