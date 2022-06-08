Путин выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Иране

Фото: Iranian Red Crescent Society

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему иранскому коллеге Эбрахиму Раиси в связи с крушением поезда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни», — говорится в сообщении.

Авария на железной дороге произошла на востоке страны в городе Тебес провинции Южный Хорасан. Поезд следовал из Машхада в Йезд. В результате аварии, по разным данным, погибли от 13 до 17 человек, еще до 50 человек пострадали.

По данным издания Tasnim, поезд столкнулся на железнодорожном пути с экскаватором, в результате чего с рельсов сошли четыре вагона.