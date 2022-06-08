Путин выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Иране

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
Автомобиль с госномерами сбил курьера на переходе в центре Москвы Общество, 17:56
Боец ММА рассказал о драке с посетителем ТЦ в Махачкале из-за поцелуя Спорт, 17:56
В Рособрнадзоре пообещали оставить ЕГЭ при отказе от Болонской системы Общество, 17:50
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 17:46
В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ площадью ЛНР Политика, 17:42
Как когнитивные искажения мешают нам мыслить рационально Социальная экономика, 17:40 
Число случаев оспы обезьян за пределами Африки превысило 1 тыс. Общество, 17:33
Госдума поддержала проверку кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД Общество, 17:31
Дом чемпиона мира по боксу ограбили во время защиты титула Спорт, 17:23
«Сбер» свернул игровое подразделение из-за санкций против разработчиков Бизнес, 17:22
Цифровая карма: как будут работать децентрализованные сообщества в Web3 Футурология, 17:20
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 17:20
Винер фразой «очень много грязи» описала турниры без российских гимнасток Спорт, 17:06
Эксперты зафиксировали резкий рост цен на загородные дома и участки Недвижимость, 17:04
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Путин выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Иране

Фото: Iranian Red Crescent Society
Фото: Iranian Red Crescent Society

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему иранскому коллеге Эбрахиму Раиси в связи с крушением поезда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни», — говорится в сообщении.

В Иране при сходе поезда с рельсов погибли не менее 13 человек
Общество

Авария на железной дороге произошла на востоке страны в городе Тебес провинции Южный Хорасан. Поезд следовал из Машхада в Йезд. В результате аварии, по разным данным, погибли от 13 до 17 человек, еще до 50 человек пострадали.

По данным издания Tasnim, поезд столкнулся на железнодорожном пути с экскаватором, в результате чего с рельсов сошли четыре вагона.

Теги
Иран Владимир Путин поезд авария
Материалы по теме
В Иране при сходе поезда с рельсов погибли не менее 13 человек
Общество
В Словакии при столкновении локомотива с поездом пострадали 50 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter