Корабль NASA Starliner с полезными грузами пристыковался к МКС

Космический корабль Starliner американской компании Boeing пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, трансляция шла YouTube-канале NASA.

Стыковка произошла в 20:28 по времени Восточного побережья США (3:28 по мск), хотя была запланирована на 19:10 (2:10 мск). Ее пришлось отложить, когда корабль находился всего в 10 м от МКС, из-за технических проблем, в том числе, со стыковочным механизмом.

NASA запустило Starliner на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в ночь на 20 мая.

На борту корабля находятся почти 360 кг полезных грузов и командир «Рози Рокетир» — человекоподобное тестовое устройство, которое измеряет нагрузки при помощи 15 датчиков. Эти сведения собирают, чтобы точнее понять условия, в которых оказываются астронавты.

Шлюз Starliner откроют в 19:45 мск 21 мая (11:45 по времени Восточного побережья), чтобы астронавты могли забрать привезенные грузы.

Starliner, по данным NASA, должен покинуть МКС 25 мая и отвезти на Землю примерно 270 кг грузов. В агентстве рассчитывают, что на корабле можно будет доставлять на МКС астронавтов (поочередно с космическими кораблями компании SpaceX), если миссия состоится. На его борту смогут одновременно находиться до четырех человек.

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Впервые Starliner запустили в декабре 2019 года. Тогда из-за неисправного программного обеспечения он не смог пристыковаться к МКС. Запуск корабля от 19-20 мая стал вторым за за два с половиной года.