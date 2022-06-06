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Суд подтвердил незаконность сервисного сбора Delivery Club

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о незаконности сервисного сбора, который Delivery Club взимает с клиентов. Решение опубликовано на сайте суда.

В вердикте суда говорится, что компания создала условия, при которых потребитель вынужден с ними соглашаться, а от уплаты «сервисного сбора» потребитель может отказаться только при условии отказа от самого заказа, что нарушает законодательство.

Delivery Club объяснил появившиеся в Сети данные курьеров старой утечкой
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Фото:Владислав Шатило / РБК

В Delivery Club настаивали, что сервисный сбор является «платой за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды» сервиса. В компании планируют оспаривать решение суда в кассационной инстанции.

Delivery Club ввел для пользователей сервисный сбор (от 1 до 29 руб.) в мае 2021 года. Роспотребнадзор признал незаконным взимание этого сбора с пользователей и оштрафовал компанию на 10 тыс. руб.

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