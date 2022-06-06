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Рейсы Utair по маршруту Баку — Махачкала отменены по требованию азербайджанских авиавластей. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.

«Информируем пассажиров, что государственные авиавласти Азербайджана отозвали ранее выданное разрешение на выполнение регулярных полетов по маршруту Махачкала — Баку. О сроках возобновления полетов авиавласти Азербайджана не сообщают», — говорится в сообщении.

Причина отмены рейса из Махачкалы не называется. При этом рейсы в Азербайджан продолжат выполняться из Грозного, Москвы, Сургута и Тюмени, а также Utair готовит открытие новых маршрутов в Баку из других регионов.

РБК обратился за комментарием в международный аэропорт Махачкала.

В начале мая стало известно, что Азербайджанские авиалинии (AZAL) и их дочерняя авиакомпания Buta Airways с 15 июня возобновляют полеты в Россию. Компании приостановили полеты в начале марта из-за санкций, введенных против России, и в связи с «последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования».

AZAL выполняет рейсы из Баку в московские аэропорты Домодедово и Внуково ежедневно. Самолеты из столицы Азербайджана в Санкт-Петербург летают два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

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Рейсы между Баку и Астраханью запланированы на четверг и воскресенье, в Минеральные Воды — на вторник и воскресенье, а в Казань — на среду и на субботу.