Власти Азербайджана отменили рейсы Баку — Махачкала для Utair
Рейсы Utair по маршруту Баку — Махачкала отменены по требованию азербайджанских авиавластей. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
«Информируем пассажиров, что государственные авиавласти Азербайджана отозвали ранее выданное разрешение на выполнение регулярных полетов по маршруту Махачкала — Баку. О сроках возобновления полетов авиавласти Азербайджана не сообщают», — говорится в сообщении.
Причина отмены рейса из Махачкалы не называется. При этом рейсы в Азербайджан продолжат выполняться из Грозного, Москвы, Сургута и Тюмени, а также Utair готовит открытие новых маршрутов в Баку из других регионов.
РБК обратился за комментарием в международный аэропорт Махачкала.
В начале мая стало известно, что Азербайджанские авиалинии (AZAL) и их дочерняя авиакомпания Buta Airways с 15 июня возобновляют полеты в Россию. Компании приостановили полеты в начале марта из-за санкций, введенных против России, и в связи с «последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования».
AZAL выполняет рейсы из Баку в московские аэропорты Домодедово и Внуково ежедневно. Самолеты из столицы Азербайджана в Санкт-Петербург летают два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Рейсы между Баку и Астраханью запланированы на четверг и воскресенье, в Минеральные Воды — на вторник и воскресенье, а в Казань — на среду и на субботу.