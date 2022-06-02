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Азербайджанские AZAL и Buta Airways возобновят полеты в Россию в июне

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Азербайджанские авиалинии (AZAL) и их дочерняя авиакомпания Buta Airways возобновят полеты из Баку в города России с 15 июня, сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

«Начиная с этой даты авиакомпании AZAL и Buta Airways поэтапно возобновляют программу полетов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань», — отметили в пресс-службе.

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Фото:Markus Mainka / Global Look Press

AZAL будет выполнять рейсы из Баку в московские аэропорты Домодедово и Внуково ежедневно. Самолеты из столицы Азербайджана в Санкт-Петербург будут летать два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Самолеты лоукостера Buta Airways также будут летать в города России два раза в неделю. Рейсы между Баку и Астраханью запланированы на четверг и воскресенье, в Минеральные Воды — на вторник и воскресенье, а в Казань — на среду и на субботу.

AZAL и Buta Airways приостановили полеты в Россию 6 марта. Решение авиакомпании объясняли введенными в отношении России санкциями, в частности «последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования».

В конце февраля страны ЕС запретили лизинговым компаниям продолжать поставлять в Россию новые самолеты и автозапчасти и иным образом сотрудничать с российскими перевозчиками. В результате западные лизингодатели начали задерживать иностранные самолеты (Airbus и Boeing) российских компаний за рубежом. Последние отказались от большинства полетов за границу. В ночь на 8 марта российские авиакомпании получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования самолетов, что также ограничило полеты. Кроме того, страны Евросоюза, а также США, Канада и Великобритания закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

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