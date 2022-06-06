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В США умерла Энн Тернер Кук — лицо производителя детского питания Gerber

Энн Тернер Кук
Энн Тернер Кук (Фото: Amy Sussman / Gerber / AP)

В США на 95-м году жизни умерла Энн Тернер Кук, она была лицом американского детского питания Gerber. Об этом компания сообщила в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной в России экстремистской организации).

Портрет Кук использовался на продукции компании в течение 90 лет. О ее смерти компания сообщила 3 июня.

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Энн Тернер Кук родилась в 1926 году в Вэстпорте, штат Коннектикут. Соседом ее семьи была художник Дороти Хоуп Смит, которая решила сделать портрет Энн. В 1928 году, когда компания Gerber объявила конкурс на лицо новой детской продукции, Смит решила принять участие.

Продукция с лицом Энн Тернер Кук использовалась с 1931 года. О том, что Кук является лицом компании, стало известно лишь в 1978 году. До этого компания держала это в секрете.

Энн Тернер Кук жила во Флориде, работала учительницей. В 1966 году она преподавала английский язык в Hillsborough High School, где она в конечном счете возглавила кафедру.

Кук известна в том числе и как писатель. Она писала романы в жанре мистики.

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