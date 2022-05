Умерла американская кантри-певица Наоми Джадд

Наоми Джадд (Фото: Stephen Cohen / Getty Images)

Певица Наоми Джадд умерла в возрасте 76 лет, сообщила ее дочь Вайнонна в Twitter.

«Мы потеряли нашу прекрасную маму из-за психического заболевания», — написала она.

1 мая ее память должны увековечить в Зале славы кантри в Нэшвилле, штат Тенннеси, сообщил генеральный директор организации Кайл Янг в Twitter.

Наоми Джадд родилась 11 января 1946 года в Ашленде, штат Кентукки. В 1983 году вместе с дочерью Вайнонной она создала кантри-дуэт The Judds. Группа выпустила пять студийных альбомов и стала лауреатом пяти премий Grammy. Самыми популярными песнями стали Why Not Me, Rockin' with the Rhythm of the Rain, Grandpa.

В 1991 году дуэт распался, так как у Наоми обнаружили гепатит. За несколько лет до смерти она рассказывала о депрессии.