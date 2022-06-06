«Яндекс.Маркет» разрешил пользователям продавать подержанные смартфоны
Пользователи «Яндекс.Маркета» теперь могут продавать на маркетплейсе подержанные смартфоны, сообщила РБК пресс-служба компании.
Владелец устройства должен оставить заявку в приложении или на сайте «Яндекс.Маркета». С ним свяжется компания-партнер маркетплейса и назначит встречу со специалистом, который проверит смартфон на исправность и внешний вид, а также определит цену телефона. Если она устроит продавца, он сможет сразу подписать договор купли-продажи и получить деньги на банковскую карту либо наличными.
После этого компания-партнер маркетплейса подготовит устройство к продаже, например, почистит его корпус, и перепродаст новым владельца на площадке «Яндекса» с гарантией на 90 дней, возможностью ремонта или обмена на другой б/у телефон.
Поддержанные товары будут размещены в специальном разделе. Услуга уже работает в Москве и Санкт-Петербурге.
«Яндекс.Маркет» начал торговать подержанными товарами в апреле на фоне западных санкций против России и сокращения объемов импорта. Раздел с поддержанными товарами заметили «Ведомости». Представитель сервиса подтвердил информацию изданию и отметил, что компания начала сотрудничать с юридическими лицами, у которых есть опыт работы с б/у товарами.
В будущем маркетплейс планирует расширить ассортимент б/у товаров из категории электроники и бытовой техники, а затем распространить нововведение на детские и спортивные вещи, товары для дома и ремонта, говорила «Коммерсанту» представитель пресс-службы «Яндекс.Маркета» Наталья Брус. Она отмечала, что в планах компании запуск перепродажи одежды и обуви, в том числе сегмента премиум и люкс, в кооперации с крупными ресейл-платформами.
В мае продажу б/у смартфонов запустил и МТС. Компания начала размещать в интернет-магазине уцененные и поддержанные устройства, которые поступают из центра постпродажного обслуживания МТС. Среди них модели, которые покупатели вернули в течение двух недель или устройства без части комплектации, с поврежденной упаковкой или без защитных пленок.
МТС заверял, что смартфоны проходят техническую и юридическую проверку. Срок гарантии составляет 90 дней.