«Яндекс.Маркет» разрешил пользователям продавать подержанные смартфоны

Фото: пресс-служба Яндекс

Пользователи «Яндекс.Маркета» теперь могут продавать на маркетплейсе подержанные смартфоны, сообщила РБК пресс-служба компании.

Владелец устройства должен оставить заявку в приложении или на сайте «Яндекс.Маркета». С ним свяжется компания-партнер маркетплейса и назначит встречу со специалистом, который проверит смартфон на исправность и внешний вид, а также определит цену телефона. Если она устроит продавца, он сможет сразу подписать договор купли-продажи и получить деньги на банковскую карту либо наличными.

После этого компания-партнер маркетплейса подготовит устройство к продаже, например, почистит его корпус, и перепродаст новым владельца на площадке «Яндекса» с гарантией на 90 дней, возможностью ремонта или обмена на другой б/у телефон.

Поддержанные товары будут размещены в специальном разделе. Услуга уже работает в Москве и Санкт-Петербурге.

«Яндекс.Маркет» начал торговать подержанными товарами в апреле на фоне западных санкций против России и сокращения объемов импорта. Раздел с поддержанными товарами заметили «Ведомости». Представитель сервиса подтвердил информацию изданию и отметил, что компания начала сотрудничать с юридическими лицами, у которых есть опыт работы с б/у товарами.

В будущем маркетплейс планирует расширить ассортимент б/у товаров из категории электроники и бытовой техники, а затем распространить нововведение на детские и спортивные вещи, товары для дома и ремонта, говорила «Коммерсанту» представитель пресс-службы «Яндекс.Маркета» Наталья Брус. Она отмечала, что в планах компании запуск перепродажи одежды и обуви, в том числе сегмента премиум и люкс, в кооперации с крупными ресейл-платформами.

Читайте на РБК Pro Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Почему мы видим сны: 5 теорий Почему мы видим сны: 5 теорий Статьи Pro Крушение гигантов: почему экосистемы так часто погибают Крушение гигантов: почему экосистемы так часто погибают Статьи Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Сможет ли сетевой гигант Walmart подняться после падения Сможет ли сетевой гигант Walmart подняться после падения Статьи

В мае продажу б/у смартфонов запустил и МТС. Компания начала размещать в интернет-магазине уцененные и поддержанные устройства, которые поступают из центра постпродажного обслуживания МТС. Среди них модели, которые покупатели вернули в течение двух недель или устройства без части комплектации, с поврежденной упаковкой или без защитных пленок.

МТС заверял, что смартфоны проходят техническую и юридическую проверку. Срок гарантии составляет 90 дней.