МТС запустил продажу б/у смартфонов

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Компания МТС начала продавать уцененные и бывшие в употреблении смартфоны, в интернет-магазине появилась соответствующая категория товаров.

На данный момент в онлайн-магазине в этой категории представлены смартфоны от компаний Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и некоторых других брендов, пока их можно приобрести в Москве. В описании товаров покупателя предупреждают о том, что это уцененный товар, и заверяют, что телефон прошел техническую и юридическую проверки, а все настройки сброшены до заводских. Также на эти товары распространяется гарантия в 90 дней.

Как рассказали в МТС «Коммерсанту», ассортимент и география проекта «Как новый» будут расширяться. Уцененные и бывшие в употреблении устройства поступают в продажу из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети компании.

«Это модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок», — уточнили в МТС.

Ранее компания предоставляла возможность купить технику по программе trade-in, которая позволяет сдать старые устройства и получить скидку на покупку нового.

В первом квартале этого года специалисты зафиксировали увеличение спроса на покупки по программе trade-in и б/у устройств в России. По мнению экспертов, это объясняется тем, что цены на технику выросли, а доходы россиян не увеличиваются. По словам Антона Гуськова, представителя Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, включает Samsung, LG, Whirlpool, Beko и др.), на данный момент невозможно спрогнозировать, когда цены на технику стабилизируются, так как существуют глобальные факторы, на которые рынок никак не может повлиять.

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После начала военной операции на Украине некоторые страны, включая США, ввели ограничения на высокотехнологичный экспорт в Россию, после чего ряд иностранных производителей, в том числе Apple, Samsung, LG, Dell и др., ограничили поставки своей продукции в страну. На фоне дефицита и проблем с логистикой, а также нестабильности курса рубля крупные сетевые магазины техники в России начали поднимать цены на устройства и комплектующие к ним. В частности, владелец сети магазинов DNS Дмитрий Алексеев заявил, что вынужден поднять цены на 30%. Позднее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что проверит обоснованность повышения цен на технику в DNS.

