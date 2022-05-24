МТС запустил продажу б/у смартфонов
Компания МТС начала продавать уцененные и бывшие в употреблении смартфоны, в интернет-магазине появилась соответствующая категория товаров.
На данный момент в онлайн-магазине в этой категории представлены смартфоны от компаний Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и некоторых других брендов, пока их можно приобрести в Москве. В описании товаров покупателя предупреждают о том, что это уцененный товар, и заверяют, что телефон прошел техническую и юридическую проверки, а все настройки сброшены до заводских. Также на эти товары распространяется гарантия в 90 дней.
Как рассказали в МТС «Коммерсанту», ассортимент и география проекта «Как новый» будут расширяться. Уцененные и бывшие в употреблении устройства поступают в продажу из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети компании.
«Это модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок», — уточнили в МТС.
Ранее компания предоставляла возможность купить технику по программе trade-in, которая позволяет сдать старые устройства и получить скидку на покупку нового.
В первом квартале этого года специалисты зафиксировали увеличение спроса на покупки по программе trade-in и б/у устройств в России. По мнению экспертов, это объясняется тем, что цены на технику выросли, а доходы россиян не увеличиваются. По словам Антона Гуськова, представителя Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, включает Samsung, LG, Whirlpool, Beko и др.), на данный момент невозможно спрогнозировать, когда цены на технику стабилизируются, так как существуют глобальные факторы, на которые рынок никак не может повлиять.
После начала военной операции на Украине некоторые страны, включая США, ввели ограничения на высокотехнологичный экспорт в Россию, после чего ряд иностранных производителей, в том числе Apple, Samsung, LG, Dell и др., ограничили поставки своей продукции в страну. На фоне дефицита и проблем с логистикой, а также нестабильности курса рубля крупные сетевые магазины техники в России начали поднимать цены на устройства и комплектующие к ним. В частности, владелец сети магазинов DNS Дмитрий Алексеев заявил, что вынужден поднять цены на 30%. Позднее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что проверит обоснованность повышения цен на технику в DNS.