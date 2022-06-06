Инфляция в Таиланде в мае побила 14-летний рекорд из-за дорогой нефти

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Инфляция в Таиланде в мае составила 7,1% в годовом выражении, следует из данных Министерства торговли страны. Показатель вырос с 4,7% в апреле и стал самым высоким с июля 2008 года, отмечает Bloomberg.

Самый резкий рост цен министерство зафиксировало на энергию, с мая прошлого года они выросли на 37,24%, а также на электричество, топливо и водоснабжение — 32,56%. На третьем месте по росту цен оказалось мясо — 19,51%, на четвертом транспортные средства и их обслуживание — 19,43%. Пятую строчку среди самых подорожавших заняла сырая пища — 17,16%.

Майская инфляция более чем вдвое превысила целевой показатель Центрального банка Таиланда в 1–3%. Она может ускориться еще больше в июне, сказал генеральный директор Управления торговой политики и стратегии Роннаронг Фулпипат. Причиной для ускорения продолжит быть рост цен на топливо и последующее увеличение затрат на логистику, а слабый бат приведет к росту цен на импортное сырье и продукцию.

Цены на энергоресурсы, особенно на нефть, начали быстро расти после начала военных действий на Украине и западных санкций на импорт российской нефти. На максимумах торгов 7 марта стоимость барреля достигала $138,03, но затем опускалась. 6 июня цена на нефть марки Brent составила $120,5 за баррель.

Эксперты Bank of America посчитали, что из-за резкого сокращения экспорта нефти из России может произойти серьезный нефтяной кризис, который приведет к цене выше $150 за баррель нефти Brent.