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Начальник отдела полиции погиб в ДТП с двумя автомобилями под Астраханью

В Астраханской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором погиб начальник отдела полиции Астрахани и пострадали пять человек, сообщает региональное управление МВД в Telegram.

Авария произошла в Володарском районе области на трассе Астрахань — Марфино. По данным полиции, 83-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3110» не уступил дорогу автомобилю Opel Astra, который ехал по главной дороге. За рулем второй машины была 22-летняя местная жительница. Чтобы избежать столкновения, женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась со служебным автомобилем Lada Vesta, в котором ехал начальник полиции.

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В результате полицейский погиб на месте. Погибший возглавлял отдел полиции № 1 по городу Астрахань.

Пассажира автомобиля, в котором он находился, а также водителя Opel Astra и еще трех девушек, которые ехали в этой машине, госпитализировали. По данным портала Astrakhan.ru, в аварии пострадала жена полицейского, которая ехала с ним в автомобиле.

В пресс-службе УМВД уточнили, что полицейский находился при исполнении, по факту его гибели в полиции начали служебную проверку.

В июне прошлого года в ДТП на участке автодороги М-10 в Подмосковье также погиб полицейский, еще один сотрудник полиции пострадал. По данным регионального следственного комитета, в патрульную машину сотрудников ДПС, которые прибыли на место аварии с участием трех автомобилей, врезалась фура, ехавшая в Тверь.

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