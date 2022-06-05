С рудника «Комсомольский» в Норильске вывели горняков из-за пожара

Фото: МЧС России

В Норильске из-за задымления на поверхность вывели горняков с рудника «Комсомольский». Об этом сообщил РБК представитель «Норникеля», компании — владельца шахты.

«Персонал рудника выведен на поверхность. После проведения необходимых мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и проветривания работа рудника будет продолжена в штатном режиме», — сообщили в компании.

По данным «Интерфакса», в результате ЧП эвакуировали более 300 горняков.

В Главном управлении МЧС рассказали РБК, что на одном из горизонтов произошло задымление погрузочно-доставочной машины. Позднее задымление локализовали, добавили в «Норникеле».

В середине мая в районе шахты «Таштагольская» в Кемеровской области произошел подземный толчок. В МЧС сообщили, что в момент горного удара в шахте находились 252 человека, все они вышли на поверхность. Разрушений и пострадавших в шахте не оказалось.