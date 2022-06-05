В Австрии назвали задержку поставок оружия на Украину просчетом Запада

Задержка с началом поставок оружия Украине — основной просчет Запада, который не позволяет доставить вооружения в зону конфликта в Донбассе вовремя. Об этом заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью газете Die Welt.

«Западные поставки оружия начались слишком поздно, и поэтому тяжелое вооружение не доставляется вовремя к месту назначения», — отметил Райснер.

Эксперт пояснил, что часть важных путей поставок для группировки ВСУ в районе Северодонецка уже контролируется российскими войсками, возможности транспортировки по железным дорогам сильно ограничены из-за поврежденной инфраструктуры.

Райснер также предположил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые Украине передали Соединенные Штаты, не смогут повлиять на сражения в Донбассе в течении 4-6 недель.

США начали поставлять оружие Киеву еще до начала российской спецоперации. Последний крупный пакет военной помощи Украине на $700 млн президент США Джо Байден анонсировал 1 июня. Вашингтон обещал передать Украине РСЗО Himars и боеприпасы к нему, а также четыре вертолета Ми-17, две радиолокационные станции, пять противоартиллерийских радаров, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и другое вооружение. В американском Минобороны оценивали общий объем поставок вооружений Украине от США с начала российской военной операции в $4,6 млрд. При этом в Госдепе отмечали, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности, так как они «выходят за рамки поля боя на Украине».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон «безудержно стремится накачать» Украину оружием. Контракт, согласно которому Россия направила США вертолеты Ми-17, не предполагал их передачу другой стране, напомнила дипломат. Ведомство потребовало от США объяснений этого шага, так как борты, согласно договоренности, должны были применять только вооруженные силы Афганистана.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия щелкает американские вооружения на Украине как орехи, ее войска уже уничтожили десятки комплексов, снарядов и разного рода установок.