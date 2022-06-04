Дорожные службы перекрыли движение на МКАД на съезде к Калужскому шоссе

Городские службы перекрыли движение на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе после того, как в тоннеле опрокинулся грузовик, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram.

При аварии пострадала отделка стен тоннеля, повреждены коммуникации, проложенные по стене тоннеля. Движение осуществлялось по одной полосе из двух, движение не затруднено.

Сотрудники оперативных служб провели уборку проезжей части.В 22:52 департамент транспорта сообщил, что движение восстановлено.