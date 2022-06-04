Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Байдена эвакуировали из-за частного самолета в закрытой воздушной зоне Политика, 00:10
Дорожные службы перекрыли движение на МКАД на съезде к Калужскому шоссе Общество, 04 июн, 23:24
Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города Политика, 04 июн, 23:23
Лавров заявил о решении задач на «Азовстали» с минимальными потерями Политика, 04 июн, 23:00
Лавров заявил о появлении «новых бедных» в Европе и падении уровня жизни Политика, 04 июн, 22:57
Федун заявил о «давлении из министерства» на сотрудников «Спартака» Спорт, 04 июн, 22:24
Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана на пост президента в 2023 году Политика, 04 июн, 22:16
Лавров заявил о запрете Западом Киеву вести переговоры с Россией Политика, 04 июн, 22:00
Лавров исключил потери бюджета из-за нефтяного эмбарго ЕС Политика, 04 июн, 21:54
Россиянин Фахретдинов с победы дебютировал в UFC Спорт, 04 июн, 21:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 04 июн, 21:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 04 июн, 21:39
Маск потерял $17 млрд после сообщения о возможных увольнениях в Tesla Бизнес, 04 июн, 21:38
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 04 июн, 21:32
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Дорожные службы перекрыли движение на МКАД на съезде к Калужскому шоссе

Городские службы перекрыли движение на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе после того, как в тоннеле опрокинулся грузовик, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram.

При аварии пострадала отделка стен тоннеля, повреждены коммуникации, проложенные по стене тоннеля. Движение осуществлялось по одной полосе из двух, движение не затруднено.

Сотрудники оперативных служб провели уборку проезжей части.В 22:52 департамент транспорта сообщил, что движение восстановлено.

В ДТП с автобусом на Кубани погибли четыре человека
Общество

Теги
авария перекрытие движения МКАД Калужское шоссе Москва
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
В Анталье в аварии с микроавтобусом пострадали 12 человек
Общество
Два человека погибли в аварии с участием скорой помощи в Твери
Общество
В ДТП с автобусом на Кубани погибли четыре человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter