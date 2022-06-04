Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:33
Юристы напомнили о дополнительной ежемесячной выплате россиянам Общество, 16:29
Аналитики Coldiretti сообщили о снижении цен на пшеницу после слов Путина Экономика, 16:21
Олич назвал причину несостоявшейся карьеры Жиркова в европейском футболе Спорт, 16:07
Один из самых титулованных аргентинских футболистов завершил карьеру Спорт, 16:04
Тарпищев оценил возвращение Медведева на первое место мирового рейтинга Спорт, 15:58
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 15:54
Минобороны обвинило ВСУ в поджоге Всехсвятского скита Святогорской Лавры Общество, 15:44
Спикер Рады выразил надежду на получение подводных лодок от Германии Политика, 15:26
Урунов вернулся в «Спартак» после вылета «Уфы» из премьер-лиги Спорт, 15:20
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 15:03
Знакомое лицо в кошельке. Как Елизавета II попадала на деньги Общество, 15:02
Hindu узнала о просьбе Украины к Индии стать гарантом ее безопасности Политика, 14:46
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ поселка Случевск Политика, 14:45
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Юристы напомнили о дополнительной ежемесячной выплате россиянам

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Отдельные категории россиян могут претендовать на дополнительную ежемесячную денежная выплату (ЕДВ), сообщила РБК юрист Людмила Александрова.

В частности, выплата положена Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. С 1 февраля размер выплаты составляет 74,6 тыс.руб. Также право на льготу имеют:

  • Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Им полагается выплата в размере 55 тыс. руб. (сумма по состоянию на 1 февраля); 
  • граждане, которые подверглись воздействию радиации.

Получать ежемесячные выплаты могут и ветераны боевых действий, ветераны труда, инвалидам боевых действий и Великой Отечественной войны, а также другим категориям лиц, перечисленным в законе «О ветеранах», уточнила адвокат, председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России  Оксана Старожильцева.

Неработающим пенсионерам начали выплачивать проиндексированные пенсии
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

По ее словам, размер выплаты зависит от категории и также устанавливается этим законом. Так, ветераны боевых действий могут получать 3481 руб. ежемесячно, если откажутся от пользования набором социальных услуг, и 2168 руб. при сохранении права пользования льготами.

Граждане из первой категории (Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы, а также члены их семей в случае гибели или смерти носителя звания) могут подать заявление в МФЦ или в территориальное отделение Пенсионного фонда, предоставив подтверждающие документы, до 31 декабря.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: Tsering Topgyal / AP Почему влияние доллара и евро сходит «на нет» и что будет дальше
Статьи
Pro
Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Andres Kudacki / AP Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Фото: Buda Mendes / Getty Images Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось
Статьи
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи

Гражданам из второй категории необходимо сделать то же самое в срок до 1 октября.

Ранее, 1 февраля, власти проиндексировали часть социальных выплат и пособий для инвалидов, ветеранов и семей с детьми проиндексировали с учетом фактической, а не прогнозируемой инфляции, на 8,4%. Соответствующий закон в конце 2021 года подписал президент России Владимир Путин. Перед этим Росстат подсчитал, что рост потредительских цен в том же году достиг шестилетнего максимума и составил 8,4%.

Теги
новости юрист соцвыплаты
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Мишустин подписал указ об индексации пенсий и МРОТ
Политика
Неработающим пенсионерам начали выплачивать проиндексированные пенсии
Общество
Орешкин анонсировал решение Путина по индексации соцвыплат на Госсовете
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter