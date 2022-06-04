Юристы напомнили о дополнительной ежемесячной выплате россиянам

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Отдельные категории россиян могут претендовать на дополнительную ежемесячную денежная выплату (ЕДВ), сообщила РБК юрист Людмила Александрова.

В частности, выплата положена Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. С 1 февраля размер выплаты составляет 74,6 тыс.руб. Также право на льготу имеют:

Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Им полагается выплата в размере 55 тыс. руб. (сумма по состоянию на 1 февраля);

граждане, которые подверглись воздействию радиации.

Получать ежемесячные выплаты могут и ветераны боевых действий, ветераны труда, инвалидам боевых действий и Великой Отечественной войны, а также другим категориям лиц, перечисленным в законе «О ветеранах», уточнила адвокат, председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

По ее словам, размер выплаты зависит от категории и также устанавливается этим законом. Так, ветераны боевых действий могут получать 3481 руб. ежемесячно, если откажутся от пользования набором социальных услуг, и 2168 руб. при сохранении права пользования льготами.

Граждане из первой категории (Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы, а также члены их семей в случае гибели или смерти носителя звания) могут подать заявление в МФЦ или в территориальное отделение Пенсионного фонда, предоставив подтверждающие документы, до 31 декабря.

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Гражданам из второй категории необходимо сделать то же самое в срок до 1 октября.

Ранее, 1 февраля, власти проиндексировали часть социальных выплат и пособий для инвалидов, ветеранов и семей с детьми проиндексировали с учетом фактической, а не прогнозируемой инфляции, на 8,4%. Соответствующий закон в конце 2021 года подписал президент России Владимир Путин. Перед этим Росстат подсчитал, что рост потредительских цен в том же году достиг шестилетнего максимума и составил 8,4%.