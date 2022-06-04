Посольство Мексики ответило на отказы в визах россиянам на украинском

Вид на здание посольства Мексики (Фото: Анастасия Диева / ТАСС)

Россияне стали получать отказы на оформление визы в Мексику на украинском языке, так как сайт, на котором можно подать заявку, принадлежит не посольству, а миграционным властям, сообщили РБК в посольстве Мексики в Россию.

«Сайт для получения электронного разрешения для посещения Мексики принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям (Национальному институту миграции)», — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что они оповестили о ситуации власти Мексики, и те начали работать над решением проблемы.

Сейчас при попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики россияне получают отказ на украинском языке. Если при заполнении анкеты на сайте дипмиссии в графе «гражданство» отметить «Россия», то после заполнения документа на экране появляется текст на украинском языке. «К сожалению, вынуждены сообщить, что Ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан», — говорится в документе.