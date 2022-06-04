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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о работе системы «Палантин» на Украине

В спецоперации на Украине задействованы комплексы радиоэлектронной борьбы «Палантин», они подавляют управление вооружением и личным составом украинских сил, сообщили в Минобороны.

В частности, российские силы используют комплекс для блокировки сигнала БПЛА украинских сил, подавления очагов сотовой связи и источников интернета в районе командных пунктов, говорится в сообщении. Как заявили в Минобороны, дальность работы «Палантина» позволяет достичь цели, находящейся на удалении в 20 км. При этом система работает точечно, а не направленным лучом, что позволяет подавлять цели без повреждений для гражданских объектов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Ранее, 3 июня, ведомство сообщило о поражении на Украине пункта управления беспилотниками ВСУ в Николаевской области близ поселка Первомайское. Артиллерия и ракетные войска уничтожили 26 пунктов управления, 122 минометные и артиллерийские батареи украинских сил, а также 537 мест скопления личного состава и военной техники, говорилось в сообщении министерства.

Российская военная спецоперация на Украине началась в ночь на 24 февраля. С этого времени, заявляли в Минобороны, российские силы поразили 186 самолетов, 129 вертолетов, более 1,7 тыс. полевых артиллерийских орудий и минометов, более 3,3 тыс. танков и других бронемашин, более 1 тыс. беспилотников, 328 зенитных ракетных комплексов, 462 установки РСЗО и более 3,3 тыс. автомобильной техники.

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