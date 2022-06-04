Посольство обвинило США в политизации «свободы совести»
Соединенные Штаты продолжают политизировать свободу совести и вероисповедания, навешивая ярлыки на неугодные страны, чтобы вмешиваться в их внутренние дела, заявили в посольстве России в США.
Так российские дипломаты отреагировали на ежегодный доклад Госдепа о свободе вероисповедания в мире. В докладе Вашингтон обвинил Москву в причастности к «систематическим и вопиющим» нарушениям религиозных прав граждан».
«В Вашингтоне продолжают политизировать свободу совести и вероисповедания. Бесцеремонно навешивают ярлыки на неугодные страны, чтобы получить повод для вмешательства в их внутренние дела», — заявили в посольстве.
Дипломаты отметили, что в докладе Госдепа нет «свежих мыслей».
В докладе Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира указала, что ситуация на Украине представляет опасность для религиозных общин. При этом в ведомстве утверждают, что Россия с 2014 года «притесняет» верующих на «оккупированных территориях». Сотрудники ведомства указали, что коренным крымско-татарским мусульманам «на регулярной основе» предъявляются обвинения в терроризме на основании их этнорелигиозной принадлежности, а не каких-либо весомых доказательств.
В прошлом году государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал Россию в числе стран, которые отличаются «систематическим и вопиющим нарушением религиозных свобод». В заявлении, которое опубликовано на сайте Государственного департамента, говорится о том, что Россия не соответствует нормам, упомянутым в Акте о религиозных свободах, принятом в Соединенных Штатах в 1993 году. Выяснить это удалось благодаря взаимодействию с негосударственными организациями и религиозными объединениями, сказано в документе.
Помимо России в список главных нарушителей также вошли Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения. Вопросы у Блинкена также возникли к Алжиру, Коморским островам, Кубе и Никарагуа.