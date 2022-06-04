На Алтае сократили около 400 рабочих Барнаульского патронного завода

Из-за ограничения экспорта продукции Барнаульского патронного завода, который входит в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод», под сокращения попали 400 сотрудников, что составляет почти 20% от всех сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

«Барнаульский патронный завод, работающий в составе холдинговой компании, уведомил о высвобождении части коллектива в связи с ограничением экспорта продукции предприятия. В целом под поэтапное высвобождение подпадает около 400 человек, в том числе 300 — сотрудники патронного завода», — говорится в сообщении.

Всего на предприятиях холдинга работают около 2 тыс. человек, уточнили в правительстве.

Заместитель начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова 31 мая сообщала, что в режиме неполной рабочей недели находятся 509 работников предприятий холдинговой компании Барнаульский станкостроительный завод. В конце месяца режим работы изменен в крае для 1,3 тыс. работников, изменения вводятся на краткосрочный период (от 2 недель до месяца).

Глава Минэкономики Максим Решетников 2 июня заявил, что министерство видит риски роста безработицы в России. «Ситуация на рынке труда пока стабильна: мы достигли там исторического минимума практически по безработице — 4%. Но эта ситуация не должна обманывать», — подчеркнул он. Министр пояснил, что, если кризис спроса затянется, предприятия вынуждены будут сокращать сотрудников. Сейчас, по его словам, компании «просто терпят убытки в ожидании перенастройки».