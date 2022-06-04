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В Московской области нашли мертвой дочь регионального замминистра

В селе Немчиновке Московской области нашли убитой 17-летнюю девушку, сообщили  РБК в СК по Московской области в ответ на просьбу прокомментировать данные о том, что убили дочь замминистра по строительству региона Марата Сибатулина.

«3 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в селе Немчиновка в заброшенном здании тела 17-летней девушки», — сообщили в СК.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы
Общество
Фото:Moscowproc / Telegram

По данным РЕН-ТВ и Telegram-канала «112», убитой оказалась дочь замминистра по строительству региона Марата Сибатулина. Она отдыхала в компании деревне Ромашково около заброшенного дома. К Еве приехал мужчина, с которым она встречалась, между ними возник конфликт, который закончился убийством, передает «112». На теле школьницы обнаружили множественные колото-резаные ранения.

Baza передает, что подозреваеемый в убийстве дочери чиновника задержан, его везут к следователям на допрос.

Накануне, 2 июня, во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте в Москве неизвестный застрелил мужчину 1960 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве (ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Убитым оказался 62-летний бизнесмен Оганес Камарян, неизвестный подбежал к нему сзади и несколько раз выстрелил в голову и спину, а после сфотографировал тело. Подозреваемый задержан.

Теги
Московская область убийство замминистра
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