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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Фото: Владимир Пирогов / Reuters
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

В результате перестрелки в местности Булак-Баши Баткенского района Киргизии на границе с Таджикистаном ранены три человека — двое киргизских военнослужащих и один таджикский пограничник, сообщает агентство Asia-plus.

О ранении одного военного Таджикистана агентству сообщил источник в джамоате Ворух (так называются органы местного самоуправления), который является эксклавом Таджикистана, окруженным территорией Киргизии.

О двоих пострадавших со стороны Киргизии пишет местный портал 24.kg со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны. Пострадавшие — военнослужащие 21 года и 22 лет, они получили закрытые черепно-мозговые травмы, осколочные и другие ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Киргизия обвинила военных Таджикистана в применении минометов на границе
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Фото:Эламан Карымшаков / Sputnik / РИА Новости

Перестрелка началась около полудня по местному времени (10:00 мск). Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщала, что таджикские военные незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Киргизии. Они проигнорировали требование покинуть киргизскую территорию и открыли огонь, в ходе перестрелки таджикские военные «применили минометы», утверждала погранслужба Киргизии.

Asia-plus со ссылкой на источник в джамоате Ворух приводит противоположную версию событий: киргизские пограничники перешли на территорию, подконтрольную Таджикистану, между военнослужащими двух стран сначала завязалась словесная перепалка, а затем началась перестрелка.

Теги
Киргизии Таджикистан перестрелка
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