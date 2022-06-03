Маск передал солнечные электростанции Tesla украинским больницам

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отправил для больниц на Украине солнечные электростанции Tesla Powerwall, сообщил министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров в Telegram.

«Недавно Илон Маск передал нам солнечные станции, которые сейчас обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры Киевской области», — написал Федоров.

Он объяснил, что батареи Tesla Powerwall предоставляют медицинским учреждениям резервное питание во время отключений электроэнергии.

Еще в апреле министр рассказывал, что две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы хранения энергии от компании Маска.

Tesla Powerwall — это автоматизированная аккумуляторная система, которая сохраняет переработанную солнечную энергию для резервного обеспечения электроэнергией в случае, когда обычная сеть выходит из строя. На таком резервном питании можно работать несколько дней.

27 февраля Маск сообщил, что спутниковая система для обеспечения доступа в интернет Starlink стала доступна на Украине и туда отправлены терминалы, которые обеспечивают их работу. Спустя сутки министр цифровой трансформации Украины заявил, что первая партия оборудования прибыла в страну. Федоров не уточнил, какое именно оборудование получила Украина и как оно будет применяться.

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что поставка Украине Starlink бессмысленна, так как эта техника не работает без приемных станций. «У SpaceX одна станция стоит $10 тыс. И их должно быть много. Поэтому это скорее очередной пиар», — заключил он.