Маск пообещал показать прототип андроида Tesla до конца сентября

Маск надеется представить прототип андроида Optimus на «Дне искусственного интеллекта» Tesla. Ранее бизнесмен называл эту разработку приоритетной для компании. Он считает, что создавать роботы перспективнее, чем машины

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / AP)

Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота Optimus, сообщил в Twitter основатель компании Илон Маск.

«День искусственного интеллекта» Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени у нас может появиться прототип Optimus», — написал предприниматель.

«День искусственного интеллекта» был запланирован на 19 августа. Tesla проведет его во второй раз.

Впервые «День искусственного интеллекта» Tesla провела 20 августа прошлого года, как раз тогда Маск объявил о разработке робота-гуманоида. В презентации говорилось, что высота этого робота составит около 173 см, вес — 57 кг. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Передвигаться андроид сможет со скоростью 8 км/ч, в нем применят технологии автопилота и искусственного интеллекта, которые используются в современных электромобилях Tesla. Маск ожидает, что «дружелюбный» робот «устранит опасные, однообразные и скучные задачи» и будет выполнять работу, которую меньше всего любят делать люди.

Разработку человекоподобного робота Tesla бизнесмен считает приоритетной задачей компании. По его словам, этот проект более перспективен, чем автомобильные разработки.

Серийный выпуск андроидов, как надеется Маск, Tesla может начать в 2023 году. «Возможно, пока в это сложно поверить, но робот будет самосовершенствоваться прямо на глазах. При этом он будет безопасен для человека, в отличие от истории с Терминатором. Эта штука может изменить мир еще сильнее, чем в свое время появление автомобилей», — отметил он. Глава Tesla также добавил, что проект Optimus не только сможет помочь решить проблему дефицита рабочей силы, но и окажет значительное влияние на экономику в целом.