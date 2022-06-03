Маск пообещал показать прототип андроида Tesla до конца сентября

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 64,91 (+1,24) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 61,58 (+0,1) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Южная Корея отменит карантин для непривитых от COVID иностранных туристов Политика, 10:10
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 10:06
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Pro, 10:01
Фигуристка Трусова выступит в турнире по легкой атлетике Спорт, 10:01
«Коммунарка» заработала как многопрофильный медцентр. Что важно знать Город, 10:00
В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» Общество, 09:59
Новый владелец бизнеса «Макдоналдс» в России рассказал про выбор названия Бизнес, 09:54
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре до 17 м/с Общество, 09:47
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 09:43
Приезжайте еще: что помогло Швейцарии привлечь лучшие компании мира Pro, 09:43
Деньги на дублер Пятницкого шоссе выделят из бюджета Подмосковья Экономика, 09:39
Маск пообещал показать прототип андроида Tesla до конца сентября Технологии и медиа, 09:36
Выписка из ЕГРН: на что обратить внимание и что должно насторожить Недвижимость, 09:32
Суперъяхта Михельсона пришвартовалась в турецком Мармарисе Бизнес, 09:31
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Технологии и медиа ,  
0 

Маск пообещал показать прототип андроида Tesla до конца сентября

Маск надеется представить прототип андроида Optimus на «Дне искусственного интеллекта» Tesla. Ранее бизнесмен называл эту разработку приоритетной для компании. Он считает, что создавать роботы перспективнее, чем машины
Tesla TSLA $783,45 +6,07% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / AP)

Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота Optimus, сообщил в Twitter основатель компании Илон Маск.

«День искусственного интеллекта» Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени у нас может появиться прототип Optimus», — написал предприниматель.

«День искусственного интеллекта» был запланирован на 19 августа. Tesla проведет его во второй раз.

Впервые «День искусственного интеллекта» Tesla провела 20 августа прошлого года, как раз тогда Маск объявил о разработке робота-гуманоида. В презентации говорилось, что высота этого робота составит около 173 см, вес — 57 кг. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Передвигаться андроид сможет со скоростью 8 км/ч, в нем применят технологии автопилота и искусственного интеллекта, которые используются в современных электромобилях Tesla. Маск ожидает, что «дружелюбный» робот «устранит опасные, однообразные и скучные задачи» и будет выполнять работу, которую меньше всего любят делать люди.

Илон Маск рассказал о разнице между роботом Tesla и Терминатором
Авто
Фото:Tesla

Разработку человекоподобного робота Tesla бизнесмен считает приоритетной задачей компании. По его словам, этот проект более перспективен, чем автомобильные разработки.

Серийный выпуск андроидов, как надеется Маск, Tesla может начать в 2023 году. «Возможно, пока в это сложно поверить, но робот будет самосовершенствоваться прямо на глазах. При этом он будет безопасен для человека, в отличие от истории с Терминатором. Эта штука может изменить мир еще сильнее, чем в свое время появление автомобилей», — отметил он. Глава Tesla также добавил, что проект Optimus не только сможет помочь решить проблему дефицита рабочей силы, но и окажет значительное влияние на экономику в целом.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon
Статьи
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты
Статьи
Pro
Фото: Susan Walsh / AP Как санкции повлияют на экспорт России
Исследования
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Илон Маск робот роботы-гуманоиды Tesla
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Власти Москвы выпустят на улицы робота-собаку для поиска самостроев
Технологии и медиа
В Совфеде предложили закрепить взаимоотношения роботов и людей
Политика
Роботы Boston Dynamics повторили клип The Rolling Stones
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter