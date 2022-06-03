Ракета-носитель с надписью «Донбасс» вывела на орбиту корабль «Прогресс»

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур. На ее второй ступени была надпись «Донбасс», а на головном обтекателе — флаги Донецкой и Луганской народных республик. Трансляция запуска велась на сайте «Роскосмоса».

В 12:42 мск корабль «Прогресс МС-20» был выведен на околоземную орбиту. Его стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции планируется через три часа.

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«Пуск штатно. Отделение транспортного грузового корабля «Прогресс МС-20» прошло в расчетное время. Стыковку планируем через три часа», — написал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

На сайте госкорпорации указано, что корабль должен доставить на МКС 599 кг топлива, 420 л воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и около 1,4 тыс. кг оборудования, включая бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для внекорабельной деятельности, кабели и комплекты датчиков, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, стандартные рационы и свежие продукты для членов экипажа.

Рогозин еще в апреле поддержал идею назвать следующий грузовой корабль «Прогресс», который отправится к МКС, «Донбассом». «Мне кажется, идея хорошая. Она не моя. <…> Поддержу», — сказал он.