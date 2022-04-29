Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев совершили 61-й выход в открытый космос, где провели 7 часов 42 минуты. Трансляцию выхода в космос вела пресс-служба «Роскосмоса».

Целью их выхода было продолжение подготовки дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте Международной космической станции.

Дистанционно управляемый робот-манипулятор ERA был создан в Европе. Он был создан для перемещения различных грузов, в том числе научного оборудования, снаружи российского сегмента МКС и выноса их наружу и возвращения внутрь станции через камеру модуля «Наука».

Артемьев и Матвеев провели демонтаж чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с манипулятора ERA, подготовили концевые эффекторы и локоть манипулятора к работе, провели монтаж трех поручней, после чего отслеживали перемещения концевых эффекторов ERA на базовые летные точки.

Во время работы в открытом космосе космонавты решили развернуть в преддверии Дня Победы копию Знамени Победы, в момент раскрытия знамени в трансляции звучал гимна России.