Путин предупредил Совбез о сложной и непредсказуемой ситуации в мире

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Работа Совета безопасности России сейчас особенно востребована, так как ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой. Об этом говорится в телеграмме президента Владимира Путина по случаю 30-летия со дня образования Совета безопасности, опубликованной пресс-службой Кремля.

«Сегодня ваша компетентная, ответственная, многоплановая работа особенно востребована. Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному поступательному развитию», — указано в телеграмме.

Президент также отметил, что в течение всех 30 лет Совет безопасности занимался вопросами «защиты России от внутренних и внешних угроз», обеспечения суверенитета и повышения авторитета страны в мире. Кроме того, этот орган внес значительный вклад в работу государственного управления и социально-экономической и региональной политики.

Действующий Совет безопасности считается преемником Совбеза СССР, образованного в декабре 1990 года. Российский орган был создан 3 июня 1992 года. В основном он занимается подготовкой докладов по вопросам внутренней, внешней и военной политики, разработкой предложений по обеспечению защиты конституционного строя, государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Совбез России возглавляет президент Владимир Путин, его заместитель — Дмитрий Медведев. Среди постоянных членов совета 12 человек, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и другие.

Последнее заседание Совета безопасности состоялось 13 мая по поводу решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникновения в связи с этим угроз для России.