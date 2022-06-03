Более 120 человек эвакуировали из горящего бизнес-центра в Москве

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Спасатели эвакуировали более 120 человек из горящего офисного центра «Гранд Сетунь Плаза» в Москве, передает пресс-служба МЧС в Telegram.

«По предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб пожаротушения», — говорится в сообщении.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза», расположенном по адресу ул. Горбунова, 2, стр. 3, начался утром. Горят четыре из десяти этажей. Пожару присвоен четвертый ранг сложности, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Площадь возгорания — 1 тыс. кв. м.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что на шестом и седьмом этажах в кабинете огнем еще заблокированы люди. По словам собеседника «Интерфакса», на верхних этажах здания могут быть заблокированы 15 человек.

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На место пожара прибыл глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, там же находится его заместитель Илья Денисов, сообщил источник РБК в ведомстве. На месте работают 180 человек и 41 единица техники, рассказали в МЧС.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать эвакуацию. Столичная прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности.

Среди версий причин возгорания называют поджог, сообщило «РИА Новости».

Представитель экстренных служб заявил «РИА Новости», что причиной пожара мог стать поджог. В штабе пожаротушения сказали ТАСС, что основной версией считают короткое замыкание.