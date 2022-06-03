МИД подарил пранкерам Вовану и Лексусу телефон правительственной связи

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вручила пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) главную награду в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения первой Национальной премии интернет-контента, а также подарила телефонный аппарат правительственной связи. Трансляция церемонии велась на странице мероприятия во «ВКонтакте».

«Ребята покорили все вершины возможного. Но жизнь подкидывает новые задачи, новые тесты. Вы покорили телефоны очень многих политиков и мировых деятелей. Я принесла вам тот [телефон], который называется «правительственной связью», — сказала Захарова, добавив, что будет ждать от них звонка.

Пранкеры в свою очередь пообещали «обязательно разобраться» в работе аппарата. «Мы его подключим завтра и будем всем звонить. Или будем использовать, по крайней мере, в декоративных целях, для начала. Но все меры безопасности будем точно соблюдать», — рассказали они ТАСС после завершения церемонии.

Вован и Лексус известны своими пранками над политиками. В мае они опубликовали видео с бывшим президентом США Джордже Бушем-младшим, которому они представились украинским лидером Владимиром Зеленским. Буш-младший в разговоре сказал, что «чувствовал», что Украина должна быть в ЕС и НАТО.

Также он словами «времена меняются» отреагировал на ремарку, что бывший глава Госдепа Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять альянс на восток. «Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время», — сказал экс-президент США.