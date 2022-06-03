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В ПАРНАСе сообщили, что Касьянов за границей

Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехал из России, его местонахождение и дата возвращения неизвестны, заявил сначала ТАСС, а затем и «РИА Новости» его заместитель Константин Мерзликин. Он также не уточнил причины отъезда Касьянова. РБК обратился к нему за комментарием.

«Он в данный момент находится за границей, мне неизвестны его местонахождение и дата возвращения. У меня нет комментария дополнительного», — приводит ТАСС слова Мерзликина.

РБК обратился за комментарием к Касьянову.

Партия ПАРНАС была зарегистрирована еще в 1991 году под названием Республиканская партия России. В нынешнем виде она существует с 2012 года. Основная задача партии — борьба за европейский выбор России, говорится на ее сайте.

Михаил Касьянов в 1999-2000 гг. был министром финансов России, а в 2000-2004 — главой российского правительства.

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Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало об отъезде другого политика — одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского. По данным агентства, политик улетел в Лондон с пересадкой в Дубае. Позднее Явлинский прокомментировал сообщения о своем отъезде в Telegram: «Отвечу словами Владимира Высоцкого: «Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!». В «Яблоке» уточнили РБК, что Явлинский уехал за границу в отпуск и вернется через несколько недель.

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В середине апреля съезд партии «Яблоко» раскритиковал действующую политику страны, призвав к прекращению огня на Украине и «добросовестным мирным переговорам».


 

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Теги
Полина Мартынова
ПАРНАС Михаил Касьянов отъезд новости
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