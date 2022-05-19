Turkish Airlines с мая начала летать во второй московский аэропорт

Входящий в Turkish Airlines лоукостер начал полеты в Домодедово

Ранее турецкий авиаперевозчик выполнял рейсы только во Внуково. Ростуризм и Минтранс согласовали увеличение рейсов в Турцию

Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Турецкий лоукостер AnadoluJet, входящий в Turkish Airlines, c 16 мая начал полеты в московский аэропорт Домодедово, сообщил РБК представитель аэропорта.

«Turkish Airlines с 16 мая открыла полетную программу в московский аэропорт Домодедово. Рейсы выполняет дочернее предприятие AnadoluJet», — сказал представитель Домодедово.

Turkish Airlines выполняет рейсы в московский аэропорт Внуково. По информации авиаперевозчика, в мае выполняется по 35 рейсов в неделю, в июне ожидается такой же показатель. Авиакомпания также летает в Петербург, Краснодар, Сочи, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании Turkish Airlines. Представитель Внуково отказался от комментариев.

В конце апреля глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что количество еженедельных рейсов турецких авиакомпаний в Россию увеличилось более чем на 100 штук — до 290 в неделю. В середине мая Догузова рассказала, что до 1 июля Минтранс и Ростуризм согласовали более 450 рейсов в неделю между Россией и Турцией.

В апреле Turkish Airlines разрешила оплачивать билеты рублями: при оплате билета появился значок российской карты «Мир». До этого компания ограничивала такую возможность. На прошлой неделе «Известия» сообщили, что Turkish Airlines перестала принимать оплату картами российской платежной системы. Оператор «Национальная система платежных карт» пояснил РБК, что некоторые иностранные банки могут сами принимать решение о приостановке обслуживания карт банков, которые находятся под блокирующими санкциями.