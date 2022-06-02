Кремль подтвердил отставку Юмашева с поста советника Путина

Валентин Юмашев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Валентин Юмашев покинул пост советника президента России на общественных началах около месяца назад, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь я могу подтвердить. Да, где-то месяц тому назад он прекратил быть советником на общественных началах», — сказал он.

Об уходе Юмашева 30 мая сообщили источники РБК и Reuters. Собеседник РБК рассказал, что Юмашев ушел в отставку в конце апреля — начале мая, а его должность он назвал «символической». Людмила Телень, первый заместитель исполнительного директора Ельцин-центра (в состав его попечительского совета входит Юмашев), заявила Reuters, что Юмашев ушел по собственной инициативе.

Юмашев в 1997–1998 годах, при Борисе Ельцине, был главой администрации президента, затем стал советником президента на общественных началах. После отставки Ельцина Юмашев в 2000 году стал соучредителем Фонда первого президента России. Два года спустя он женился на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко.

Как объясняли в Кремле в 2018 году, когда появился официальный указ о назначении Юмашева на должность советника президента на общественных началах, все 18 лет до этого он также занимал этот пост, а указы о его переназначении «были и раньше», но почему они не публиковались, в Кремле не ответили.