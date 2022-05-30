Валентин Юмашев перестал быть советником президента. Как сообщили в Ельцин-центре, должность он покинул в апреле по собственной инициативе

Валентин Юмашев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Валентин Юмашев ушел с должности советника президента России на общественных началах, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Информацию об отставке подтвердил РБК знакомый Юмашева.

По словам собеседника РБК, Юмашев оставил пост примерно в конце апреля — начале мая. «Это была символическая должность», — подчеркнул источник РБК.

Как рассказала агентству Людмила Телень, первый заместитель исполнительного директора Ельцин-центра (Юмашев входит в состав попечительского совета центра), он покинул пост советника президента в апреле. «Это была его инициатива», — сказала она. Телень заявила РБК, что подтверждает информацию Reuters об уходе Юмашева с должности и не может ничего добавить к сообщению агентства.

Еще один собеседник Reuters на условиях анонимности подтвердил, что Юмашев ушел с должности в прошлом месяце.

Юмашев не ответил на запрос Reuters. РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Юмашев в 1997–1998 годах был главой администрации президента, затем стал советником президента на общественных началах. После отставки Бориса Ельцина Юмашев в 2000 году стал соучредителем фонда первого президента России.

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В 2018 году Юмашев вновь занял должность советника президента на общественных началах, указ об этом подписал Владимир Путин. При этом в Кремле заявили, что Юмашев на тот момент уже 18 лет являлся советником главы государства, указы о его переназначении «были и раньше». На уточняющий вопрос, почему они не публиковались, представитель президента Дмитрий Песков не ответил.

Юмашев с 2002 года женат на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко. В 2015 году Дьяченко рассказывала в интервью РБК, что последние несколько лет основную часть своей деятельности они с супругом посвящали музею Бориса Ельцина в Екатеринбурге.

В конце марта в Кремле сообщили, что Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост специального представителя президента по вопросам устойчивого развития. Bloomberg писал, что он покинул страну. Источники РБК передавали, что Чубайс уехал в Стамбул, но «собирался вернуться» в Россию.