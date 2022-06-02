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«Известия» узнали о проблеме с обслуживанием долга у 7 млн россиян

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила Центробанку и правительству ряд предложений по улучшению условий кредитных каникул для россиян на фоне санкций, сообщают «Известия». В ЦБ газете подтвердили, что ведут диалог с КонфОП и обещали изучить полученные предложения.

Свое предложение авторы инициативы объяснили тем, что на данный момент более 7 млн россиян испытывают сложности с обслуживанием долга.

В документе также отмечается, что кредитные каникулы могут длиться до полугода, что позволило бы заемщикам восстановить свою платежеспособность.

В письме правительству КонфОП предложило увеличить максимальные суммы кредитов, по которым можно взять каникулы. Например, если речь идет об автокредитах, по рекомендуется увеличить среднюю сумму кредита с 700 тыс. до 1,35 млн руб.

В письме Центробанку правозащитники предложили обращать внимание на совокупный семейный доход, а не только на доходы заемщика, предоставить отсрочку тем заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки стал превышать 70%, принимать во внимание остаток долга заемщика, а не изначальную сумму кредита, признать банки ответственным за отказ предоставить отсрочку заемщикам, параметры заявки которых соответствуют требованиям закона, а также обеспечить возможность подачи заявки на кредитные каникулы через портал госуслуг и там же отправлять жалобы на банки.

В ЦБ обещали принять во внимание предложения КонфОП, сообщают «Известия».

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Фото:Андрей Махонин / ТАСС

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В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов граждан и индивидуальных предпринимателей, по которым можно обратиться за кредитными каникулами. Например, по потребительским кредитам лимит для физлиц 300 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — 350 тыс. руб., по кредитным картам — 100 тыс. руб. по автокредитам — 700 тыс. руб.

Что касается ипотечных кредитов, то для Москвы установлен лимит в 6 млн руб., для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — 4 млн руб., для остальных регионов России — 3 млн руб.

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