Кремль объяснил ротацией увольнение генералов МВД

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 63,66 (+0,92) Инвестиции, 16:33
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 61,47 (-0,13) Инвестиции, 16:33
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 17:10
Не опускайтесь до попрошайничества: пять ошибок при найме продажника Pro, 17:05
Турция объявила о начале новой антитеррористической операции в Сирии Политика, 17:01
Экс-кандидат в президенты и ректор РУДН снова проиграли выборы в РАН Общество, 16:59
В Петербурге предложили отправить в Мариуполь старые городские автобусы Политика, 16:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:54
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе Общество, 16:47
Лавров увидел разумную позицию США по поставкам оружия Украине Политика, 16:46
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 16:44
Минстрой предложил включить в реестр недвижимости данные о соцнайме Недвижимость, 16:43
Комитет Госдумы поддержал проект о контроле за деятельностью иноагентов Политика, 16:41
Моресмо ответила на претензии в организации «Ролан Гаррос» Спорт, 16:36
Путин назвал экстраординарной ситуацию с поддержкой Донбасса Политика, 16:35
Кремль объяснил ротацией увольнение генералов МВД Политика, 16:33
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Кремль объяснил ротацией увольнение генералов МВД

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Увольнение генералов МВД с высоких должностей связано с кадровой ротацией, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее об отставках в ведомстве сообщил РБК со ссылкой на выписку из указа президента России Владимира Путина, подлинность которой подтвердил близкий к МВД источник. Глава государства уволил пять генералов и одного полковника 30 мая.

Путин уволил пять генералов МВД
Политика
Владимир Путин

В частности, должностей лишились начальники управлений МВД по Владимирской и Ярославской областям генерал-майоры Василий Кукушкин и Андрей Липилин, начальник оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин и первый замначальника экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиль Мусин.

Источник РБК также говорил, что их отставка связана с кадровой ротацией.

Теги
Дмитрий Песков Кремль МВД генералы увольнение
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе чеченского МВД
Политика
Путин уволил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний
Общество
Путин присвоил экс-главе Ингушетии Евкурову звание генерал-полковника
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter