Кремль объяснил ротацией увольнение генералов МВД

Фото: Олег Яковлев / РБК

Увольнение генералов МВД с высоких должностей связано с кадровой ротацией, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее об отставках в ведомстве сообщил РБК со ссылкой на выписку из указа президента России Владимира Путина, подлинность которой подтвердил близкий к МВД источник. Глава государства уволил пять генералов и одного полковника 30 мая.

В частности, должностей лишились начальники управлений МВД по Владимирской и Ярославской областям генерал-майоры Василий Кукушкин и Андрей Липилин, начальник оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин и первый замначальника экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиль Мусин.

Источник РБК также говорил, что их отставка связана с кадровой ротацией.