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В Мытищах при взрыве в жилом доме погиб человек

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В подмосковных Мытищах произошел взрыв в жилом доме, предположительно, речь идет о «хлопке газа», сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета. По данным прокуратуры, один человек погиб, двое госпитализированы.

«1 июня 2022 года в одной из квартир в городском округе Мытищи произошел хлопок, предварительно газовоздушной смеси. На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи ГСУ СК России по Московской области», — сообщили в СК.

В региональном минздраве подтвердили информацию прокуратуры о пострадавших. «По предварительной информации, в результате происшествия в Мытищах один человек погиб, еще два пострадали. На данный момент пострадавшие госпитализируются в медицинские организации, подведомственные минздраву Московской области», — сообщили РБК в ведомстве.

В Подмосковном Раменском произошел взрыв в жилом доме
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

26 мая взрыв произошел в жилом доме в Раменском, погиб один человек. Дом не газифицирован, в нем не было установлено газовое оборудование. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность электроприбора.

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