Путин пообещал, что Россия будет укреплять силу и самостоятельность

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия «в этом сложном мире» будет только укреплять свои силу, самостоятельность и суверенитет, заявил президент Владимир Путин в видеоприветствии к участникам фестиваля «Большая перемена».

«Это работа не по какому-то отдельному направлению, — подчеркнул он. — Здесь и экономика, и технологии, наука, многие другие сферы — укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание».

Глава государства поддержал инициативу о едином детском движении, законопроект о котором единороссы внесли в Госдуму 19 мая. Он отметил, что многое зависит от инициативы молодого поколения, у которого есть «все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее: целеустремленность, ответственность, любовь к родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим». Главной задачей нового движения Путин назвал создание «равной, доступной, интересной среды для развития, для самореализации по самым разным направлениям».

Фестиваль «Большая перемена» проходит в Москве на ВДНХ в международный день защиты детей. В нем участвуют члены детских и молодежных организаций: Российского движения школьников, «Юнармии» и других. В рамках фестиваля организованы мастер-классы, лекции, командные игры, выступления и другие мероприятия.