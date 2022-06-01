Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 31 мая, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 31 мая, 16:04
На Украине чиновника заподозрили в махинациях с гумпомощью от Италии Политика, 14:09
В Мытищах при взрыве в жилом доме погиб человек Общество, 14:05
«Роскосмос» продолжит работать на МКС до появления российской станции Политика, 14:01
Ученые из МФТИ напечатали на 3D-принтере антенны для вышек 5G Индустрия 4.0, 14:00
Путин пообещал, что Россия будет укреплять силу и самостоятельность Политика, 14:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:57
Песков предупредил о несвободе Европы от негативного эффекта ее санкций Политика, 13:52
Кремль заявил, что поставки оружия Киеву только «подливают масла в огонь» Политика, 13:49
Совет директоров повысит зарплаты работников Архангельского ЦБК Пресс-релиз, 13:48
Глава РАН предостерег от разрыва контактов с учеными Европы, США и Японии Политика, 13:45
Названы города России, где в мае снизились цены на жилье Недвижимость, 13:41
Суд огласил приговор футболисту сборной Франции за избиение кота Спорт, 13:39
Кипр отменил для туристов все ограничения из-за COVID-19 Общество, 13:34
Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России Pro, 13:34
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Путин пообещал, что Россия будет укреплять силу и самостоятельность

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия «в этом сложном мире» будет только укреплять свои силу, самостоятельность и суверенитет, заявил президент Владимир Путин в видеоприветствии к участникам фестиваля «Большая перемена».

«Это работа не по какому-то отдельному направлению, — подчеркнул он. — Здесь и экономика, и технологии, наука, многие другие сферы — укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание».

Глава государства поддержал инициативу о едином детском движении, законопроект о котором единороссы внесли в Госдуму 19 мая. Он отметил, что многое зависит от инициативы молодого поколения, у которого есть «все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее: целеустремленность, ответственность, любовь к родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим». Главной задачей нового движения Путин назвал создание «равной, доступной, интересной среды для развития, для самореализации по самым разным направлениям».

Путин поддержал создание единого детского движения в России
Политика
Владимир Путин

Фестиваль «Большая перемена» проходит в Москве на ВДНХ в международный день защиты детей. В нем участвуют члены детских и молодежных организаций: Российского движения школьников, «Юнармии» и других. В рамках фестиваля организованы мастер-классы, лекции, командные игры, выступления и другие мероприятия.

Теги
Большая перемена Владимир Путин
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Авторы закона о новом детском движении назвали его отличие от пионерии
Общество
В Новой Москве построят культурный центр с детской школой искусств
Общество
Общественное обсуждение законопроекта о детском движении пройдет 1 июня
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter