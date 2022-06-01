В Москве вступила в силу «ковидная амнистия»

В Москве c 1 июня вступила в силу «ковидная амнистия». Жителей столицы перестанут требовать оплатить назначенные им штрафы за нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, власти приняли решение выплатить субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов за несоблюдение коронавирусных ограничений. Для получения субсидии необходимо до конца этого года сходить в МФЦ и предоставить постановление о штрафе и документ о его уплате.

В Москве 3 марта отменили QR-коды, необходимые для посещения театров, музеев, спортивных соревнований, и сняли ограничения на посещение заведений общепита. Самоизоляция для пожилых граждан стала носить рекомендательный характер.



15 марта в столице отменили оставшиеся коронавирусные ограничения, а именно масочный режим, соблюдение социальной дистанции и обязательное измерение температуры в общественных местах. Тогда же прекратили действовать COVID ограничения для бизнеса. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснял такое решение стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.