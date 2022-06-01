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Ровеньковская епархия УПЦ первой приостановила поминовение Онуфрия

В Ровеньковской и Свердловской епархии Украинской православной церкви заявили, что остаются под омофором патриарха Кирилла и перестали поминать митрополита Киевского Онуфрия. Ранее в УПЦ заявили о независимости
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Ровеньковская и Свердловская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) остается под омофором Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и приостанавливает поминовение за богослужениями митрополита Онуфрия как предстоятеля Украинской православной церкви. Об этом говорится в заявлении собрания благочинных и духовенства епархии.

В сообщении уточняется, что епархиальное собрание обсудило вопросы церковной жизни, возникшие в результате Собора архиереев, духовенства, монашествующих и мирян УПЦ, который прошел в Киеве 27 мая. Участники Собора приняли дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви.

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В Ровеньковской епархии отметили, что ее правящий архиерей архиепископ Аркадий принял участие в мероприятии в Киеве в режиме видеоконференции и сообщил «о верности Патриаршей Матери-Церкви, голосовал против постановлений Собора и изменений в Уставе УПЦ».

УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. Ее возглавляет митрополит Онуфрий.

О желании остаться под омофором Патриарха Московского и всея Руси ранее заявили в Симферопольской и Крымской, Феодосийской, Донецкой, Горловской и Славянской епархии УПЦ. При этом о приостановке поминовения за богослужениями митрополита Онуфрия объявила пока только Ровеньковская епархия.

27 мая Украинская православная церковь объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Москвы. Кроме того, в заявлении говорилось, что «на период военного положения, когда связи между епархиями и церковным руководящим центром осложнены или отсутствуют», епархиальные архиереи получают право самостоятельно принимать некоторые решения.

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При этом председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент пояснил РБК, что украинская церковь этим решением не разорвала отношения с РПЦ, а подтвердила свой независимый статус. Митрополит Волоколамский Иларион также заявил, что УПЦ еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что ее церковный центр находится не в Москве, а в Киеве».

На первой после собора воскресной литургии в Киеве возглавляющий УПЦ митрополит Онуфрий помянул патриарха Кирилла в ряду других православных патриархов, опустив формулировку о «великом господине и отце нашем», как его обычно поминают главы автокефальных церквей.

На заседании Синода Русской православной церкви в Москве было выражено «сожаление в связи с тем, что в ряде епархий Украинской православной церкви прекращается поминовение патриарха Московского и всея Руси, что уже привело к разделениям внутри Украинской православной церкви». Синод также постановил «выразить всемерную поддержку УПЦ», «подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, местных властей, средств массовой информации, экстремистских организаций и националистически настроенной части общественности», а также констатировать, что статус УПЦ «определен Грамотой Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 27 октября 1990 года» и что изменения в уставе УПЦ нуждаются в изучении на предмет соответствия томосу (грамоте).

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Роман Котерев
РПЦ УПЦ
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