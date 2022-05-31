Организаторы перенесли песенный конкурс «Новая волна» на следующий год

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который должен был пройти в августе, перенесен на следующий год. В последний раз конкурс переносили в 2020 году из-за пандемии COVID-19

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Организаторы международного песенного конкурса «Новая волна» сообщили о переносе мероприятия. Об этом говорится на странице конкурса «ВКонтакте».

«Оргкомитет международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» сообщает о переносе сроков мероприятия — с августа 2022-го на следующий год», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, перенос связан с «невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и иностранных зрителей».

В этом году фестиваль должен был стать юбилейным, конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года. До 2014 года он проводился в Юрмале (Латвия). Однако с 2015 года конкурс проводился в Сочи.

В предыдущий раз конкурс переносили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда фестиваль должен был состояться в Казани. Решение было принято в связи с празднованием столетия Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). В 2021 году фестиваль вновь провели в Сочи.