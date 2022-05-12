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Военная операция на Украине ,  
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В Москве заочно арестовали начальников СИЗО на Украине по делу о пытках

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Савеловский суд Москвы заочно арестовал Романа Чабаненко и Сергея Шамшура обвиняемых в жестоком обращении с военнопленными россиянами, сообщили РБК в суде. Как уточняет ТАСС, речь идет о начальниках СИЗО украинских городов Николаев и Кропивницкий, их объявили в международный розыск.

«Чабаненко Р. С., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России — с момента передачи его правоохранительным органам России», — сказали РБК в суде. Такое же постановление суд огласил в отношении Шамшура.

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Ранее, 7 мая, Савеловский суд вынес аналогичное постановление в отношении начальника СИЗО Полтавы Алексея Домашова.

О возбуждении дела по ч. 1 ст. 356 УК против сотрудников украинских изоляторов СК России сообщал 22 апреля. «Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Подольскому гарнизону в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов, расположенных на территории Украины в городах Кропивницкий (Николаевская область), Киеве (СИЗО № 13) и Полтаве (СИЗО № 23), возбуждено уголовное дело», — отмечалось в сообщении. По данным СК, сотрудники СИЗО жестоко обращались с 20 пленными российскими военными, пытали их и высказывали угрозы в отношении их жизни и здоровья.

Следователи указали, что об обстоятельствах показания дали российские военные, которые теперь проходят лечение и реабилитацию.

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