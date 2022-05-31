Ефимов сообщил, что самозанятые москвичи заработали почти 400 млрд руб.

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Менее чем за три года действия в России специального налогового режима для самозанятых жители Москвы, получившие такой статус, в общей сложности заработали почти 400 млрд руб. Такие данные привел вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Суммарный доход самозанятых москвичей, по данным на 1 мая 2022 года, составил 398 млрд руб. (36% от общей суммы, полученной всеми самозанятыми в России), сообщил заммэра. «Самыми прибыльными видами деятельности в столице, указанными такими налогоплательщиками при регистрации, стали сдача квартир в аренду, реклама, маркетинг, доставка и репетиторство», — уточнил Ефимов.

В апреле текущего года самозанятые москвичи выдали клиентам 6,7 млн чеков (на 48% больше, чем год назад), рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. Средний размер чека, по его словам, составил 2707 руб. (плюс 29% по сравнению с апрелем 2021 года). В пятерке лидеров по количеству выданных чеков среди тех, кто указал вид деятельности, оказались перевозка пассажиров и грузов, доставка, услуги курьеров и репетиторов.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил, что число самозанятых в столице превысило 1 млн человек — около 15% от всех работающих в столице. За четыре месяца этого года они перечислили в бюджет Москвы 2,3 млрд руб., что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Самозанятые Москвы — это дизайнеры и художники, программисты и репетиторы, курьеры и водители, строители и ремонтники. Представители десятков профессий, востребованных экономикой современной Москвы», — сказал мэр. Он добавил, что налог на профессиональный доход постепенно становится «серьезным источником пополнения городского бюджета».

Вице-президент «Опоры России» Александр Грот отметил, что рост самозанятости является одним из важнейших трендов развития современного рынка труда. «На конец 2021 года количество самозанятых в России достигло 3,5 млн человек. Для сравнения: столько же в стране сегодня работает индивидуальных предпринимателей. При этом, по нашим оценкам, за годы эксперимента эта категория экономически активных граждан перечислила порядка 5 млрд руб. в бюджет города и около 3 млрд руб. — в ФОМС», — сказал Грот, слова которого приводит пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы (КЭПиИЗО).

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Эксперт также привел данные Налоговой службы, согласно которым ежемесячно в столице регистрируется более 20 тыс. самозанятых. «Эти люди не просто снимают социальную нагрузку с городской власти и достойно обеспечивают свои семьи, они вносят вклад в региональный валовый продукт, платят налоги, оказывают необходимые гражданам и бизнесу услуги», — заметил вице-президент «Опоры России».

Специальный налог на профессиональный доход был введен в 2019 году в тестовом режиме в четырех регионах России, включая Москву. С октября 2020 года налоговый режим для самозанятых распространили на всю страну.