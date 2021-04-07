Власти Москвы разработали меры поддержки для начинающих самозанятых

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В Москве в центре занятости населения «Моя карьера» 21 апреля стартует новый проект под названием «Среда развития», целью которого является помощь начинающим самозанятым с развитием своего дела. Об этом рассказала РБК заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект рассчитан на выпускников, прошедших обучение в центрах «Моя карьера» и «Моя работа» по программам самозанятости. Обязательным условием участия в проекте является совершенная первая продажа своего товара или услуги, уточнила вице-мэр.

«На протяжении двух лет служба занятости Москвы регулярно проводит обучение основам предпринимательской деятельности, помогает оформить статус самозанятого и начать зарабатывать. Москвичи, решившие зарегистрировать статус самозанятого или открыть собственное дело, могут рассчитывать на образовательную и консультационную поддержку», — заявила вице-мэр. Она добавила, что с начала года как индивидуальные предприниматели и самозанятые через службу занятости зарегистрировались более 2 тыс. человек.

Проект «Среда развития» подразумевает проведение встреч, на каждой из которых самозанятые смогут получать профессиональную поддержку экспертов, отрабатывать практические навыки ведения бизнеса, обмениваться опытом. Мероприятия «Среды развития» будут проходить 1-2 раза в месяц в разных форматах: от фасилитационных сессий (фасилитация — метод проведения совещаний, позволяющий повысить их эффективность до максимальной) до групповых коучингов. Посетить можно будет как одну, так и несколько встреч, участие в мероприятиях проекта бесплатное, добавила вице-мэр.