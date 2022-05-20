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В Москве расширили возможности для поступления в предпрофклассы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В новом учебном году в Москве вырастет число школ с предпрофессиональными классами. Кроме того, московские старшеклассники смогут подавать заявление на поступление в предпрофессиональный класс в любую школу. Об этом в день старта приемной кампании в предпрофессиональные классы московских школ рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Предпрофессиональное образование очень востребовано у московских школьников, с каждым годом все больше ребят хотят обучаться по профилю, с которым они планируют связать дальнейшее обучение. Поэтому мы расширяем возможности для поступления в предпрофклассы», — заявила заммэра.

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Фото:mos.ru

В частности, рассказала Ракова, в следующем учебном году значительно вырастет число школ с предпрофессиональными классами. Так, инженерные классы будут открыты в 222 школах (на 70 больше, чем годом ранее), медицинские — в 136 (на 39 школ больше), ИТ-классы — в 125 (на 50 школ больше), педагогические — в 112 (на 65 школ больше), академические — в 59 (на 20 школ больше), медиаклассы — в 155 (в 2,3 раза больше), предпринимательские — в 141 (в 3 раза больше).

«Во-вторых, что очень важно, теперь подать заявление в предпрофкласс можно в любую школу, то есть ребенок больше не ограничен выбором только тех направлений, которые есть в его школе», — уточнила вице-мэр, добавив, что подать заявление можно будет сразу в несколько школ и в несколько предпрофессиональных классов.

«И, в-третьих, расширился перечень предметов, результаты по которым могут учитываться при зачислении, это тоже дает больше возможностей для поступления», — рассказала вице-мэр. Например, желающие учиться в инженерном классе могут предъявить для конкурса результаты не только по обязательным математике и русскому языку, но и по химии, физике или информатике. Будущие медики смогут предоставить на выбор результаты ГИА по биологии, химии, физике или обществознанию. На основе анализа этих данных формируется рейтинг желающих обучаться и в дальнейшем происходит зачисление, объясняют столичные власти.

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Проекты по предпрофессиональному образованию реализуются в Москве с 2015 года в партнерстве с вузами, научными организациями, предприятиями и компаниями. Их задачи — знакомство школьников с современными решениями в разных областях науки и техники, занятие научными исследованиями и прохождение практики на площадках вузов и работодателей. Приемная кампания в предпрофессиональные классы завершится 5 июля. Правила приема опубликованы на сайте «Школа. Москва». Сведения о том, какие предпрофклассы открыты в той или иной школе, в какие сроки проходит зачисление и по каким программам ведется обучение, можно найти на сайтах этих учебных заведений.

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Теги
Москва образование школы профессия Анастасия Ракова
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