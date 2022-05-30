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Протесты в Армении ,  
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Полиция задержала в Ереване больше 100 человек за хулиганство

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости
Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

На акциях протестов в Ереване полицейские задержали 111 человек по подозрению в хулиганстве, передает Aysor.am со ссылкой на полицию Армении.

«Сегодня 111 участников акции у правительственного здания в Ереване доставлены в отделения полиции по подозрению в совершении хулиганства», — говорится в сообщении. Трое сотрудников полиции были госпитализированы.

В Ереване оппозиция попыталась прорваться на форум с участием Пашиняна
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Фото:Александр Патрин / ТАСС

Акции протеста идут в Армении с апреля. Поводом стало заявление премьер-министра Никола Пашиняна о необходимости «снизить планку ожиданий» насчет принадлежности Нагорного Карабаха.

Протестующие требуют отставки властей: они считают, что политика действующего премьера угрожает государственности Армении и Нагорного Карабаха, который Пашинян, по их мнению, намерен «сдать». Сам премьер отвергал эти обвинения и говорил о желании «сохранить Арцах».

Теги
Армения Ереван полиция задержание хулиганство
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