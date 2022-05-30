СК расследует взрыв в Мелитополе

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Следственный комитет России установит лиц, которые ответственны за взрыв в Мелитополе Запорожской области Украины, и привлечет их к уголовной ответственности, сообщается на сайте ведомства.

Взрыв в центре Мелитополя произошел утром 30 мая. Взрывное устройство было заложено в люк и сработало, когда мимо ехал автомобиль с волонтерами, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По данным администрации, пострадали три человека, в том числе два волонтера — 28-летняя девушка и 25-летний молодой человек, которые занимались оказанием гуманитарной помощи. Как сообщили в СК, из пострадавших двое госпитализированы.

В ведомстве считают, что взрыв организовали «украинские диверсанты». В украинских Telegram-каналах сообщалось, что целью мог быть глава администрации Евгений Балицкий, но в военно-гражданской администрации опровергли эту информацию. «Губернатор не живет в этом доме [рядом с которым был взрыв]. Это был теракт против волонтеров», — сказали в ней.

В Кремле случившееся в Мелитополе назвали возмутительным. «Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины — для того чтобы этого не было», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.