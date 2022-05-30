Перегоны от «Вавиловской» на Троицкой линии в Москве построили на треть
В Москве на строящейся Троицкой линии метро более чем на 30% выполнена проходка тоннелей между станциями «Вавиловская» и «Академическая». Примерно такой же объем работ выполнен на строительстве перегона от «Вавиловской» в сторону строящейся станции «Новаторская». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Заммэра уточнил, что на строительстве перегона в сторону «Академической» работают тоннелепроходческие механизированные щиты (ТПМК) «Марина» и «Ольга». По его словам, пройдено около 860 м левого и 750 м правого перегонного тоннеля соответственно — более 30% запланированного объема проходки подземной трассы протяженностью около 2,5 км.
«Примерно такую же часть пути к строящейся «Новаторской» преодолели ведущие проходку в другую сторону от станционного комплекса «Вавиловская» ТПМК «Людмила» и «Светлана», — добавил Бочкарев.
Гендиректор «Мосинжпроекта» (управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов уточнил, что щит «Людмила», прокладывающий левый перегонный тоннель к «Новаторской», прошел более 580 м грунта, щит «Светлана», работающий на соседнем тоннеле, продвинулся на 315 м.
Кроме того, уточнил Кравцов, на строящейся станции «Вавиловская» началось возведение основных конструкций платформы, на «Академической» продолжаются земляные работы и вынос инженерных сетей. Общую строительную готовность обеих станций он оценил в 10%.
Троицкая линия метро — новая радиальная ветка Московского метрополитена. На ней будет 17 станций. Она протянется от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) до городского округа Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Длина линии составит 40 км. Ранее власти Москвы говорили, что запустить ветку до поселка Коммунарка планируется в 2024 году.