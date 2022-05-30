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Минобороны показало удары штурмовиков Су-25 ракетами «Тулумбас»

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Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 ВКС на Украине.

Самолеты выполнили огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в рамках специальной военной операции. В ведомстве отметили, что пуски ракет С-13 «Тулумбас» выполнялись парами штурмовиков с малых высот.

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«Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

После выполнения боевой задачи самолеты вернулись на аэродром базирования. Самолеты осмотрели специалисты инженерно-технического состава и готовят штурмовики для повторного полета.

Накануне Минобороны показало кадры работы боевых вертолетов Ка-52 по опорным пунктам и бронированной технике ВСУ. В ведомстве ответили, что они стреляли с дистанции более 5 км неуправляемыми авиационными ракетами, задрав нос, чтобы увеличить их дальность.

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