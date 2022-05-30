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Астроном предупредил о приближающемся к Земле метеорном дожде

Фото: ESA / Global Look Press
Фото: ESA / Global Look Press

Утром 31 мая на Земле можно будет увидеть метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 тыс. в час. Об этом сообщил астроном Александр Якушечкин, передает «РИА Новости».

«Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (мск), когда на наших долготах уже будет рассвет», — сказал Якушечкин.

По его словам, метеорный поток будет виден лучше всего в Западном полушарии Земли, в Северной Америке. Говоря о времени, астроном уточнил, что есть несколько версий времени начала дождя — он может начаться ближе к 8:00 по мск.

Метеором называется световое явление, которое возникает, когда частицы небесных тел попадают в атмосферу Земли и сгорают. Более яркие метеоры называют болидами. Долетевшее до поверхности небесное тело называют метеоритом.

Самый яркий звездопад года. Фотогалерея
Фотогалерея 

В начале января Московский планетарий сообщал, что 3 января с Земли можно было увидеть метеорный поток Квадрантиды (метеорный поток c радиантом в созвездии Волопаса. — РБК). В пик активности метеорного потока ожидалось до 120 метеоров в час или один-два метеора в минуту. В планетарии уточняли, что увидеть звездопад можно было из любой точки на всей территории России.

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