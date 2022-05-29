В ДНР заявили, что республика ведет с рядом стран переговоры о признании

Наталья Никонорова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Донецкая народная республика ведет переговоры с рядом стран о признании независимости. Об этом, как передает ТАСС, заявила глава МИД республики Наталья Никонорова.

«Ожидать можно. Очень скоро. На следующей неделе буквально все услышите», — заявила Никонорова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На сегодняшний день ДНР и ЛНР признают только три государства. Южная Осетия признала независимость республик в 2014 году. 21 февраля 2022 года указы о признании независимости республик подписал президент России Владимир Путин. Позже, 25 февраля, независимость ДНР и ЛНР признала Абхазия.